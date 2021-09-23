İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler, Körfez'de adeta görsel şölen oluşturdu.



ŞİMŞEKLER MEST ETTİ

Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi'nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.



GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU

Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmur da hava sıcaklığını düşürdü.