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İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu

İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:00
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:03
İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler, Körfez'de adeta görsel şölen oluşturdu.

ŞİMŞEKLER MEST ETTİ
Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi'nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.

GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU
Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmur da hava sıcaklığını düşürdü.


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