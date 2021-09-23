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İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, Tatlıses TV’de genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay Toprak’ı tehdit ettiği iddia edilmişti. Fulya Akbay Toprak'ın tehdit iddiası nedeniyle 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtığı İbrahim Tatlıses hakkında karar verildi. Mahkeme, Tatlıses'i 2 ay 15 gün hapis ve 740 lira para cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:06
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:10
İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, Tatlıses TV'de genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay Toprak'ı (36) tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

Fulya Akbay Toprak, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla savcılığa başvurarak kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla patronu İbrahim Tatlıses'ten şikâyetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde Toprak'ın aynı zamanda Tatlıses'e danışmanlık yaptığını belirten avukat Şeyda Yıldırım, 'İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz' dedi.

MESAJLAR BANA AİT DEĞİL

Soruşturmada ifade veren İbrahim Tatlıses ise, 'Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir' dedi.

Dava 3 hafta önce sonuçlandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses'e 'hakaret' suçundan 740 lira adli para cezası, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.


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