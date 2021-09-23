Günün şakası yine Kılıçdaroğlu'ndan! 'Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize, her seçimde Erdoğan'a ve AK Parti'ye en yüksek desteğin olduğu iller arasında yer alıyor.



2023 yılında yapılması planlanan seçimler öncesinde Türkiye'nin farklı noktalarına giderek seçim çalışmaları yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Rize'de.



Rize'de ilk olarak kadın çay üreticileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgüveni oldukça yüksekti ve iddialı açıklamalar yaptı.



RİZELİLERİN OYLARIYLA İKTİDAR OLACAĞIZ



CHP'yi iktidara taşıyacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim.' şeklinde konuştu.













