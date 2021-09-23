USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Siyaset
Günün şakası yine Kılıçdaroğlu'ndan! 'Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız'

Günün şakası yine Kılıçdaroğlu'ndan! 'Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız'

Rize'de, kadın çay üreticileri ile bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım." dedi.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:05
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:13
Günün şakası yine Kılıçdaroğlu'ndan! 'Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize, her seçimde Erdoğan'a ve AK Parti'ye en yüksek desteğin olduğu iller arasında yer alıyor.

2023 yılında yapılması planlanan seçimler öncesinde Türkiye'nin farklı noktalarına giderek seçim çalışmaları yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Rize'de.

Rize'de ilk olarak kadın çay üreticileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgüveni oldukça yüksekti ve iddialı açıklamalar yaptı.

RİZELİLERİN OYLARIYLA İKTİDAR OLACAĞIZ

CHP'yi iktidara taşıyacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları, Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin, Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim.' şeklinde konuştu.






Kemal Kılıçdaroğlu


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı