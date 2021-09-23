Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

Süper Lig’in 6. haftasının son maçında kendi evinde Giresunspor’u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, hızlı başladığı maçın henüz 2. dakikasında Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle öne geçti. İkinci yarıda ise Mesut Özil sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Giresunspor, 85. dakikada Doukara ile golü bulsa da mücadele Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig'de heyecan durmaksızın devam ediyor. Ligde 6. hafta maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın son maçında Fenerbahçe ile Giresunspor, Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada yeni transferi Diego Rossi'nin asistinde Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçmeyi başardı.
Golden sonra iki takım tehlikeli pozisyonlara girmeye devam etti. 40. dakikada ceza sahasında Mert Hakan Yandaş'ın eline çarpan top Giresunspor'un penaltı kazanmasına sebebiyet verdi.
Penaltı atışında topun başına geçen Balde, penaltıyı gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen Vitor Pereira ve öğrencileri, 64. dakikada Mesut Özil'in attığı golle skor üstünlüğünü eline aldı.
Maçın son dakikalarına girildiğinde Giresunspor, Doukara ile golü buldu ancak mücadele, Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor berabere kalmış, Galatasaray ise yenilmişti. Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepmedi.