Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

Süper Lig'de heyecan durmaksızın devam ediyor. Ligde 6. hafta maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın son maçında Fenerbahçe ile Giresunspor, Kadıköy'de kozlarını paylaştı.



Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada yeni transferi Diego Rossi'nin asistinde Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçmeyi başardı.



Golden sonra iki takım tehlikeli pozisyonlara girmeye devam etti. 40. dakikada ceza sahasında Mert Hakan Yandaş'ın eline çarpan top Giresunspor'un penaltı kazanmasına sebebiyet verdi.



Penaltı atışında topun başına geçen Balde, penaltıyı gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen Vitor Pereira ve öğrencileri, 64. dakikada Mesut Özil'in attığı golle skor üstünlüğünü eline aldı.



Maçın son dakikalarına girildiğinde Giresunspor, Doukara ile golü buldu ancak mücadele, Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.



Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor berabere kalmış, Galatasaray ise yenilmişti. Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepmedi.

