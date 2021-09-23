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CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi!

CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi!

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Nilüfer Belediyesi'ne ait resmi otomobille içki servisi yapıldığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:03
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:09
CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi!

CHP'nin karıştığı olaylar son bulmuyor...

Parti içindeki taciz-tecavüz vakalarının ardından bu kez ise alkol dağıtım skandalı gündeme geldi.

KASA KASA BİRA TAŞIDILAR

Sosyal medyada, Bursa Nilüfer Belediyesi'ne ait bir otomobilden alkol servisi yapıldığı anlar paylaşıldı. Görüntülerde, resmi plakalı araç bagajında bulunan kasa biraların başka bir araca aktarıldığı görüldü.



Görüntülerin ardından ise birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.



CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi

İBB'DEN BELTUR'DA ALKOL SATIŞI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait tesiste, 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade edilmişti.

İBB'nin jazz konserinde özel bir firma aracılığıyla alkol satışı yapılırken, olay eleştirilerin hedefi olmuştu.


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