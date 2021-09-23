CHP'nin karıştığı olaylar son bulmuyor...



Parti içindeki taciz-tecavüz vakalarının ardından bu kez ise alkol dağıtım skandalı gündeme geldi.



KASA KASA BİRA TAŞIDILAR



Sosyal medyada, Bursa Nilüfer Belediyesi'ne ait bir otomobilden alkol servisi yapıldığı anlar paylaşıldı. Görüntülerde, resmi plakalı araç bagajında bulunan kasa biraların başka bir araca aktarıldığı görüldü.







Görüntülerin ardından ise birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.







CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi



İBB'DEN BELTUR'DA ALKOL SATIŞI



Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait tesiste, 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade edilmişti.



İBB'nin jazz konserinde özel bir firma aracılığıyla alkol satışı yapılırken, olay eleştirilerin hedefi olmuştu.