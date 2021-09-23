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Başkan Erdoğan yurda döndü!

Başkan Erdoğan yurda döndü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan yurda döndü. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:59
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:00
Başkan Erdoğan yurda döndü!

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'TC-TRK' saat 13.05'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a geldi.


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