Bakan Soylu'dan 15 Temmuz açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin materyalden, incelemeyi bekleyen sadece 85 bin adet kaldığını ifade ederken terör ile mücadele konusunda ise, bu yıl 6 tanesi liste dışı olmak üzere toplam 57 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Uluslararası Güvenlik Kongresine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Siber savaşların kendilerine hedef olarak sadece bilgisayarınızdaki dosyaları hedef olarak seçmediğinin altını çizen Bakan Soylu, 'Üretim tesisleri, elektrik santralleri, su şebeke yönetim sistemleri, enerji tesisleri gibi doğrudan hayatlarımıza temas eden yapıları kilitlemeyi, oralarda fiziki zarar üretmeyi hedefleyen bir savaş türü haline geliyor. Dolayısıyla bunun karşısında bir siber güvenlik kapasitesi üretmeniz lazım. Haliyle buna bağlı olarak da bir siber istihbarat yapınızın olması lazım' dedi.



'İNCELEME BEKLEYEN 85 BİN MATERYAL KALDI'



Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2011 yılında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu ifade eden Soylu, 15 Temmuz sonrasında yaşanan temizliğin ardından bu kuruma yeni bir ivme kazandırıldığını aktardı. Soylu, 'Çok ciddi bir yatırım yaptık. Merkezini güçlendirdik, 2020 yılı itibarıyla da 81 ilin tamamında şube müdürlüğü teşkilatlanmasını tamamladık. 500 ilave personel aldık, hızlı veri inceleme sistemlerini 23 ilimize kurduk. Böylece yıllık belge inceleme kapasitemizi 45 bin 'den 750 bine çıkarttık. 15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin materyalden, incelemeyi bekleyen sadece 85 bin adet kaldığını' altını çizdi.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SUÇ İŞLEYENLERİ YÜZDE 80 TESPİT EDİLİYOR



Sosyal medya sağlayıcıları hakkında da önemli bilgiler veren Bakan Soylu, 'Siber suçlarla mücadele başkanlığımız, terör örgütlerinin eylem yapacağına ilişkin veya doğrudan can güvenliğini hedef alan paylaşımlarla ilgili olarak twitter, facebook, google, telegram gibi uluslararası servis sağlayıcılar ve ülkelerle karşılıklı anlık bilgi paylaşımı yapmak üzere, 7/24 temas noktası olarak görevlendirildi' dedi.



Ayrıca Bakan Soylu, '2017 yılında sosyal medya platformlarında suç işleyenlerin yıllık tespit oranı yüzde 40 civarındaydı. Suçluların daha çok gizliliğe önem vererek sahte profiller kullanması ve kimlik gizleyen programlar kullanılmasına rağmen günümüzde tespit oranı yurt içerisindeki kullanıcılarda yüzde 80'i aştığını 'altını çizdi.



Siber suçların soruşturulması ile alakalı olarak, 2017 yılında nitelikli operasyon yapma kapasitesinin 3 il ile sınırlıyken Adalet Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar, eğitim ve seminerleri ile bu kapasitenin 81 ile çıkarıldığını belirten Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:



'Operasyon sayısında ise %105 lik bir artış sağlandı. Küresel ölçekte geldiğimiz noktayı şöyle ifade etmek isterim. Uluslararası telekomünikasyon birliği, her yıl ülkelerin siber güvenlik durumlarını değerlendiren bir analiz yayınlıyor. Bu yıl, 15 kriter üzerinden yaptığı analizde, 75 ülke içinde Türkiye 19. sırada. Aynı listede Fransa 39., Almanya 43., Amerika 44. sırada olarak görünüyor. Elbette ki bu konuda pek çok farklı yöntemle değerlendirmeler yapılabilir ama açık bir gerçek var ki, Türkiye bu alanda son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetmiştir ve küresel kıyaslamada olumlu bir yere sahiptir.'