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AB'den Kullanıcıları Üzecek Karar!

AB'den Kullanıcıları Üzecek Karar!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik cihazlarda ortak şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme teklif etti.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:10
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:11
AB'den Kullanıcıları Üzecek Karar!

AB Komisyonu, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeye yönelik yasa teklifi hazırladı. Buna göre, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve kulaklıkların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olması gerekecek. Üreticiler, elektronik cihazlara USB-C tip şarj girişi koymak zorunda olacak.

Ayrıca, cihazların hızlı şarj edilmesine yönelik teknolojiler de uyumlu hale getirilecek. Her yeni satın alınan cihazla birlikte yeni bir şarj aleti sağlanmayacak. Elektronik cihazların şarj aletleri ayrı biçimde satışa sunulacak.

TÜM CİHAZLAR İÇİN TEK ŞARJ CİHAZI AMAÇLANIYOR
Söz konusu düzenleme, akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir hoparlör, taşınabilir oyun konsolu gibi cihazları kapsayacak.
Teklif, tüketicilerin çok sayıda kablo ve şarj cihazı taşımalarını önlemeyi ve çeşitli elektronik ürünlerde tek şarj cihazı kullanabilmelerini amaçlıyor.

Çevreye verilen zararı ve atıkları azaltmayı da hedefleyen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.
ONAY SONRASI 24 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ VAR
Söz konusu onayların ardından 24 aylık bir geçiş süreci uygulanması ve sonrasında tek tip şarja geçilmesi bekleniyor.

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

APPLE'I OLUMSUZ ETKİLEYECEK
Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyor.


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