Teknoloji devi Samsung'tan aşı hamlesi

Samsung Group'un biyoteknoloji kolu Samsung Biologics, ilaç şirketi Pfizer'ın lisansı altında korona virüse karşı geliştirilen aşıları üretmeye başlamayı düşünüyor. Pfizer şu anda dünyadaki korona virüs aşılarının ana tedarikçilerinden biri konumunda. Aşı, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ortaklaşa geliştirildi ve Comirnaty ticari markası altında dağıtımı yapıldı.



2020 yılının başlarında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke arasında ortak aşı geliştirme konusunda bir anlaşma sağlanmıştı. Anlaşmanın ayrıntıları bu hafta açıklanacak. Fakat Güney Kore'nin, ülkenin Asya'daki en büyük aşı geliştirme ve üretim merkezi haline gelmesine yardımcı olacak 2 milyar dolarlık bir yatırım alacağı biliniyor.



Devlet başkanı Pfizer CEO'su ile görüşecek

Moon Jae-in şu anda BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunuyor. Alınan bilgilere göre Güney Kore Devlet Başkanı bu ziyaretinde Pfizer CEO'su Albert Bourla ile görüşmeyi planlıyor. Güney Kore'deki aşı üretimini Samsung Biologics üstlenecek.



Kore ekonomisinde önemli bir rol üstlenen Samsung'un biyoteknoloji kolu, Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'nın teknolojisini kullanarak hali hazırda AstraZeneca-SKBio aşılarının üretimiyle uğraşan bir başka Koreli şirket olan SK Bioscience Co ile iş birliği yapacak.