Şeyma Subaşı aşka geldi!

Uzun süredir İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı.



Şeyma Subaşı, şimdi ise tekrar ABD’ye döndü. Sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları sık sık paylaşan Şeyma Subaşı şimdi ise aşka geldi.



Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.





Öte yandan Şeyma Subaşı, YouTube, sayfasından geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklamasıyla çok konuşulmuştu.





"DÜĞÜNÜ ÖNCE IBIZA'DA DÜŞÜNÜYORUZ"

Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, şu ifadelere yer vermişti, “Düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşünüyoruz. Ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldık."



Mohammed Elsaloussi bana, "Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' diyor, o yüzden heyecanlıyım."



