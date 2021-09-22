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Siyaset
Şeyma Subaşı aşka geldi!

Şeyma Subaşı aşka geldi!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlilik itirafıyla dikkat çekmişti. Şeyma Subaşı, şimdi ise aşka geldiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:51
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:56
Şeyma Subaşı aşka geldi!

Uzun süredir İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı.

Şeyma Subaşı, şimdi ise tekrar ABD’ye döndü. Sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları sık sık paylaşan Şeyma Subaşı şimdi ise aşka geldi.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.


Öte yandan Şeyma Subaşı, YouTube, sayfasından geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklamasıyla çok konuşulmuştu.


"DÜĞÜNÜ ÖNCE IBIZA'DA DÜŞÜNÜYORUZ"
Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, şu ifadelere yer vermişti, “Düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşünüyoruz. Ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldık."

Mohammed Elsaloussi bana, "Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' diyor, o yüzden heyecanlıyım."


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