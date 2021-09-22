İzmir'de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı

Türkiye'de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla gündeme gelen yurtların yeterli olup olmadığı tartışmaları devam ediyor.



Çeşitli şehirlerde kalacak yurt bulamadıkları iddiasıyla park ve bahçelerde, yurt önlerinde eylem yapmaya başlayan gruplara başta CHP milletvekilleri olmak üzere muhalefet temsilcileri sahip çıktı.



SEÇİM ARABASIYLA EYLEMCİ TAŞIDILAR



Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüyle CHP'nin eylemlere sadece sahip çıkmadığı ayrıca lojistik destek sağladığı da ortaya çıktı.



İzmir'de kaydedilen görüntülerde CHP'ye ait bir seçim aracının Katip Çelebi Üniversitesi önüneki eyleme eylemci taşıdığı görülüyor





