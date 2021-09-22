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İzmir'de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı

İzmir'de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı

CHP seçim aracının, 'barınamayanlar' sloganıyla başlatılan eylemlere eylemci taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:56
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:04
İzmir'de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı

Türkiye'de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla gündeme gelen yurtların yeterli olup olmadığı tartışmaları devam ediyor.

Çeşitli şehirlerde kalacak yurt bulamadıkları iddiasıyla park ve bahçelerde, yurt önlerinde eylem yapmaya başlayan gruplara başta CHP milletvekilleri olmak üzere muhalefet temsilcileri sahip çıktı.

SEÇİM ARABASIYLA EYLEMCİ TAŞIDILAR

Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüyle CHP'nin eylemlere sadece sahip çıkmadığı ayrıca lojistik destek sağladığı da ortaya çıktı.

İzmir'de kaydedilen görüntülerde CHP'ye ait bir seçim aracının Katip Çelebi Üniversitesi önüneki eyleme eylemci taşıdığı görülüyor



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