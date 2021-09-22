CHP'li Altay'dan Alçak Savunma! Devlete 'Ceberut' Dedi!

illet iradesini yok sayan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milleti tehdit etmeyi sürdürüyor. CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de AK Partilileri tehdit edip hakaretlerde bulunmuş; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız” demişti. Konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak “Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız” ifadesini kullanmıştı.



HAKARETİ NORMALLEŞTİRDİ

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ı ve milleti hedef alan Cemal Emir'e destek çıktı. "AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek neden siyaset yapıyoruz" diyerek hakarete kılıf uydurup normalleştiren Altay, verdiği örnek üzerinden şunları söyledi:



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ceberut' deyip hakaret eden, AK Partililere ise 'Köklerini kazıyacağız' tehdidinde bulunan CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'e destek çıktı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li Emir'in sözlerinin çok normal olduğunu savunan ve 'AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek neden siyaset yapıyoruz' ifadesiyle hakaretleri normalleştiren Altay, daha da ileri giderek imalı bir şekilde Türkiye devletine 'ceberut' dedi.



"DAHA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

Siyasetin yarısı münakaşadır yarısı müzakeredir. İster Erdoğan için kullanalım ister devlet için. Devletin demokrasi dışı tutumlarına, insanların laf etmesinden doğal bir şey yoktur. Cumhurbaşkanı kendisine ceberut denmesini istemiyorsa o da daha nazik bir dil kullanacaktır.



DEVLETE 'CEBERUT' DEDİ

Altay, konuşmasının devamında da "Devlet vatandaşına şiddet uygularsa devlet vatandaşına zulmederse o devlete 'ceberut devlet' denir" ifadesini kullanarak dolaylı yolda Türkiye devleti için 'ceberut' dedi.





