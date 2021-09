Yunanistan'ın göçmenlere zulmü İtalyan medyasında

Türkiye ve Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a, oradan da AB ülkelerine ümit yolculuğuna çıkan kaçak göçmenler, her defasında Yunan güvenlik güçleri tarafından acımasız muamelelere maruz kalıyor, hatta denize geri itilerek ölüme terk ediliyor. Yunanistan'ın bu tutumu, İtalyan basınında da geniş bir haberle yer aldı.



'YUNANLAR DÖVDÜ, TÜRKİYE SAYESİNDE KURTULDUK'

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenlerin yaşadıkları İtalyan gazetesinde geniş şekilde yer buldu. Haber 'Ege Denizi'nde Göç Düellosu: Yunanlar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk' başlığı ile yayınlandı.



İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'da dün yayınlanan haberde, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenlerin yaşadıkları anlatıldı.



ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA ÖLÜME TERK ETTİLER

İtalyan gazetesine, bu kaçış için insan tüccarlarına 400 dolar ödediğini aktaran Samir, 'Yunanlar bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve suyumuzu aldı. Sonra motoru bottan ayırdılar, motoru fırlatıp attılar ve bizi kıyıya itip sürüklenmeye bıraktılar.' ifadelerini kullandı.



KUZEY AVRUPA'YA KAÇMAK İSTİYORLAR

Haberde, göçmenler arasında Suriyeli, Somalili, Eritreli ve Cibutililer olduğu belirtilirken, Kuzey Avrupa'ya kaçma niyeti olan bu göçmenlerin planının 'Yunan duvarı' karşısında çöktüğü, buna karşın göçmenlerin bir kez daha deneme niyetinde olduğu yazıldı.



'DRAMATİK SENARYO HER ZAMAN AYNI'

Haberde, Türkiye'nin turistik noktalarından uzakta geceleri, 'gerçek bir deniz savaşı haline gelen' sahnelerin yaşandığı ifade edilerek, 'Dramatik senaryo her zaman aynı: Göçmenler Yunanistan'a ulaşmaya çalışırlar, ancak Atina'nın Sahil Güvenliği, Samir ve onun gibi birçok kişinin giderek daha sık anlattığı yöntemleri kullanarak onları reddediyor.' yorumu yapıldı.



YUNANİSTAN'IN İTTİĞİ GÖÇMENLERİ HER GÜN TÜRKİYE KURTARIYOR

Hava ve deniz koşullarının kötüleştiği aylarda denizde bir katliam yaşanması riskinin yüksek olduğu ifade edilen haberde, Atina'nın Türk sularına ittiği göçmenleri kurtarmak için Ankara'nın her gün müdahalede bulunduğu ve ekipmanını artırdığı açıklandı.



Haberde, 'Türk tarafında, Yunanistan'ın kıyıdaki göçmenlerin durumunu nasıl ele aldığı konusunda güçlü bir rahatsızlık var.' ifadeleri kullanıldı.



AVRUPA BİRLİĞİ DE GERİ İTMELERİ BELGELEDİ

Yunanistan'ın bu tür aşırı yöntemleri kullandığını her zaman reddettiği belirtilen haberde, Ege'nin bu bölümünde bir süredir devam eden geri itmelerin, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da belgelendiği bilgisi paylaşıldı.



Gazetede, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin sadece 2021'de 14 Eylül'e kadar olan dönemde denize terk edilmiş 8 bin 423 göçmeni kurtardığı bilgisi de yer aldı.