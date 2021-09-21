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Yasak Aşk İfşa Oldu! Üst Üste İnkarlar Gelmeye Başladı!

Yasak Aşk İfşa Oldu! Üst Üste İnkarlar Gelmeye Başladı!

Millet İttifakı ortaklarından CHP ile gizli ittifak ortağı HDP arasındaki "yasak aşk" taraflardan son gelen açıklamalarla ifşa olmuştu. Bu ifşa sonrası hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem Selahattin Demirtaş'tan hem de Sezai Temelli'den inkar ve durumu toparlama açıklamaları geldi.Millet İttifakı'nda yer alan CHP ile ittifakın gizli ortağı HDP'nin açıklamalarıyla iki parti arasında yaşanan "yasak aşk" adeta ifşa olmuştu.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 17:34
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 17:42
Yasak Aşk İfşa Oldu! Üst Üste İnkarlar Gelmeye Başladı!

Kılıçdaroğlu 'Kürt sorunu HDP ile çözülür' derken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise çözüm için İmralı'yı adres göstermişti. HDP, 2023'te aday olmayı düşünen Kılıçdaroğlu'na İmralı şartını koşarken son gelişmeler üzerine gelen tepkiler ve diğer ittifak ortağı İP de göz önünde bulunudurularak taraflardan üst üste açıklamalar geldi. HDP tarafında Selahattin Demirtaş'ın partisine yönelik sert çıkışı ve Sezai Temelli'nin geri adımı 'yasak aşk'ta işlerin karıştığının en net göstergesi.

KILIÇDAROĞLU: İMRALI DA KANDİL DE MUHATTABIMIZ DEĞİL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorunu HDP ile çözülür' diyerek iki parti arasındaki ilişkiyi ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin İmralı'yı işaret eden sözlerinin ardından İP'i de kaybetmemek adına Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada 'Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir.' dedi.

SEZAİ TEMELLİ GERİ ADIM ATTI: SÖYLEDİKLERİM BENİM GÖRÜŞÜM

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na İmralı'nın yolunu göstermişti ancak anlaşıkan o ki sözleri ittifak ortaklarını korkuttuğu içingeri adım attı. Halk TV'ye konuşan Temelli parti genel başkanı olmasına rağmen sözlerinin kendi görüşü olduğunu belirten saçma ifadeler kullandı. HDP Eş Genel Başkanı 'Tweetim üzerine haklı-haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür. O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar.' diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: ÇÖZÜMÜN ADRESİ TBMM'DİR

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise bir kez daha partisiyle karşı karşıya geldi. Parti üstündeki siyasi gücünü kaybetmek istemeyen Demirtaş, 'yasak aşk' ifşasıdan sonra durumu toparlamak için Twitter hesabından paylaşımlar yaptırdı. Demirtaş paylaşımlarında 'Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir.
Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz.' ifadelerini kullandı.




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