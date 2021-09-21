TEKNOFEST'te Gülümseten Diyalog!

Bakan Varank Teknofest'te konuştu: Gençlerimiz dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar.

TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu, bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı işleyen bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.' dedi.

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de TEKNOFEST'in paydaşlarını ve Türk gençlerini tebrik etti. Nabiyev,

'Çünkü onların böyle güçlü bir devleti var, her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var.' dedi.



Bakan Varank, açılış töreni öncesi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun(TOGG) festival alanındaki standını da ziyaret etti. TEKNOFEST ziyaretçilerininyoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.



'0-100 KM KAÇ SANİYE?'



Bakan Varank'ın açıklamaları tam sona ermişti ki, çekim noktasına gelen bir genç; 'Abi, 0-100 KM kaç saniye?' diyerek Bakan Varank'a seslendi.



Bakan Varank, gülümseyerek; 'Bilmem, kornası olmadığı için denemedim.' yanıtını verdi.



Bakan Varank yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirirken, aracı beğenip beğenmediklerini sordu.



