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TEKNOFEST'e özel gökyüzünde gösteri

TEKNOFEST'e özel gökyüzünde gösteri

TEKNOFEST kapsamında İstanbul semalarında Türk Savunma Sanayii ürünleriyle gerçekleştirilen uçuşlar devam ediyor.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 12:33
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 12:41
TEKNOFEST'e özel gökyüzünde gösteri

'Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali' sloganıyla TEKNOFEST başladı.

Birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde, Türkiye'nin savunma sanayii araçları da sahneye çıkıyor.

Festival kapsamında ilk olarak Türkiye ve Azerbaycan uçakları, İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirirken bugün de Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gösterisi büyük beğeni topladı.

ÜZÜM SALKIMI GÖSTERSİ
Sikorsky helikopterleriyle gökyüzünde şov yapan PÖH'ün, Üzüm Salkımı adını verdiği gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.



GÖKBEY VE AKSUNGUR İLK KEZ GÖSTERİ UÇUŞUNDA
TEKNOFEST ziyaretçileri, ayrıca GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nı gökyüzünde ilk kez görme fırsatını elde edecek.

Ayrıca HÜRKUŞ'un yakın zamanda tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) versiyonu da gösteriye katılacak.

GÖKBEY ve AKSUNGUR, daha önceki TEKNOFEST etkinliklerinde yerde sergilenmişti.

ATAK 2 DE SAHNE ALACAK
Festivalde, ATAK helikopterinin ağır sınıf taarruz versiyonu ATAK 2 helikopteri de sergilenecek. TUSAŞ standında Pilot Sensin ve Odaklan ve Havalan adında etkinlikler düzenlenecek.



İLK DEFA BÖYLE BİR GÖSTERİ OLUYOR
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da festivaldeki gösterilerle ilgili, 'Atak Helikopteri, Gökbey, Hürkuş, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB2. Hepsi bir anda gökyüzünde olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz.' ifadelerini kullandı.



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