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PKK'nın bombacısı yakalandı!

PKK'nın bombacısı yakalandı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir terör operasyonu gerçekleştirildi. Vatandaşın ihbarı üzerine PKK'nın bombacısı yakalandı.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 12:09
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 12:11
PKK'nın bombacısı yakalandı!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK'lıyı yakaladı. Bombacı teröriste yönelik operasyon vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ BOMBACI YAKALANDI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar eylem hazırlığı yapan teröristten şüphelenince emniyete haber verdi. Emniyet yaptığı hazırlık sonrası eve baskın yaptı. Bombacı terörist evdeki malzemeler ve tabancalar ile yakalandı.

YUNANİSTAN'DA SUİKAST VE BOMBA YAPIMI EĞİTİMİ ALMIŞ

Bombacı PKK'lı 3 yıl Yunanistan'da kaldı. Bu süre zarfında da suikast ve bomba eğitimi aldı.


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