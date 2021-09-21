Esenyurt'ta 'şakacı amca' yeğenine çarptı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir adam, karşı şeritten scooter ile gelen yeğenine şaka yapmak istedi.



Adam aracını yeğeninin üzerine sürerken, genç ise manevra yaparak kaçmaya çalıştı.



ŞAKA KAZA GETİRDİ



Kazadan kurtulamayan genç, yere savrularak bacağından yaralandı. Scooter sürücüsü, kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Şaka yapayım derken yeğenine çarptı



'GÜRÜLTÜ KOPUNCA DIŞARI ÇIKTIK'



Kaza anını anlatan esnaf Salih Meşe, “Sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter ve bizim iki taksimizde maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı.” dedi.