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YKS'de birinci ek yerleştirmeler başladı

YKS'de birinci ek yerleştirmeler başladı

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:07
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:08
YKS'de birinci ek yerleştirmeler başladı

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aygün, sosyal medya hesabından, "Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim." paylaşımında bulundu.

"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." diyen Aygün, "İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." açıklamasında bulundu.


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