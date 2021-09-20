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Türkiye'den Flaş Navtex Hamlesi!

Türkiye'den Flaş Navtex Hamlesi!

Son dakika haberine göre: Yunanistan'ın, Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik NAVTEX'inin Türk Kıta Sahanlığını kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX’i yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bilimsel çalışma adı altında Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif girişimlerine devam ettiğini belirterek, "Yunanistan’ın bu son provokatif girişimine karşı da gerekli tedbirler alınmıştır ve uygulanmaktadır" dedi.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:54
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:10
Türkiye'den Flaş Navtex Hamlesi!

Yunanistan'ın Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik yayımladığı NAVTEX'in Türk Kıta Sahanlığını da kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX'i yayımladı.

Yunanistan, 16 Eylül'de, "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda yapacağı bilimsel çalışmalar" nedeniyle NAVTEX ilan etti. Türk kıta sahanlığını da kapsayan bu NAVTEX ilanının ardından Türkiye de "itiraz NAVTEX"i yayınladı.

Yunanistan'ın NAVTEX ilanını "provokatif girişim" olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu türden hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumakta ve savunmakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan "Nautical Geo araştırma gemisinin Girit'in doğusundaki EastMed boru hattının olası güzergahında haritalama amacıyla yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiği"ne yönelik haberlerin "mesnetsiz" olduğunu bildiren kaynaklar, söz konusu alanın bir kısmı Türk Kıta Sahanlığı'nda yer aldığı ve Türkiye ile önceden koordine edilmediği gerekçesiyle itiraz NAVTEX'i yayınlandığını kaydetti.


Navtex


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