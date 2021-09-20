USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Dünya
Şaşırtan Tatbikat!

Şaşırtan Tatbikat!

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın üyeleri, olası bir durumda hazırlıksız yakalanmamak adına Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçme tatbikatı düzenledi.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:05
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:11
Şaşırtan Tatbikat!

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle Taliban yönetimi ele aldı. Ülkede yaşanan belirsizlik sürerken Taliban yönetimi geçici hükümeti kurarak icraatlarına başladı. Yakın zamanda düzenli ordu kurulacağı açıklanırken Taliban üyelerinin ilginç fotoğrafları sosyal medyada gündem oluyor.

Yaklaşık 10 gün önce hükümetini ilan eden Taliban, askeri anlamda da çeşitli çalışmalara devam ediyor.

Kabil'in ele geçirildiği günler ellerinde ağır makinalı silahlarla çarpışan arabalara ve atlı karıncaya binen Taliban üyelerinin bu kez de kuğulu deniz bisikletlerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

NEHRİ GEÇME TATBİKATI YAPTILAR
Taliban üyeleri, olası bir saldırı durumunda Pyanj nehrini rahat geçmek için tatbikat düzenledi. Ellerindeki ağır silahlarla deniz bisikletlerine binen Taliban militanları, en kolay şekilde nehrin karşısına ulaşmaya çalıştı.


Taliban


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı