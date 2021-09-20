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Otobüs kuyruğu üst geçide uzandı

Otobüs kuyruğu üst geçide uzandı

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan yoğunluk Şirinevler'de üst geçide uzandı. Vatandaşlar İETT otobüsüne binmek için yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:04
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:11
Otobüs kuyruğu üst geçide uzandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP yönetimine geçtiği günden beri vatandaş neredeyse her gün İETT sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu soruna bir çözüm bulmayan Ekrem İmamoğlu, göz göre göre İstanbul halkını mağdur ediyor.

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan yoğunluk Şirinevler'de üst geçide uzandı. Vatandaşlar İETT otobüsüne binmek için yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.


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