Otobüs kuyruğu üst geçide uzandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP yönetimine geçtiği günden beri vatandaş neredeyse her gün İETT sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu soruna bir çözüm bulmayan Ekrem İmamoğlu, göz göre göre İstanbul halkını mağdur ediyor.



İstanbul'da toplu taşımada yaşanan yoğunluk Şirinevler'de üst geçide uzandı. Vatandaşlar İETT otobüsüne binmek için yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

