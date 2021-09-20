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Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP Öcalan'ı Adres Gösterdi! Sezai Temelli: 'Çözümün Adresi İmralı'

Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP Öcalan'ı Adres Gösterdi! Sezai Temelli: 'Çözümün Adresi İmralı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözümün HDP'de olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek PKK elabaşı Öcalan'ı adres gösterdi.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:46
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:50
Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP Öcalan'ı Adres Gösterdi! Sezai Temelli: 'Çözümün Adresi İmralı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal ve İttifakları' isimli belgeselde Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada 'Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim' dedi.

HDP'li Temelli: Çözümün adresi İmralı'dır
CHP Lideri'nin bu açıklamasına HDP cephesinden anında yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösteren HDP'li Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır.'

Hdp


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