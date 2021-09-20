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10 Derece Birden Düşecek! Kar Geliyor!

10 Derece Birden Düşecek! Kar Geliyor!

Son dakika haberine göre; Türkiye genelinde sıcaklıklar çarşamba günü itibarıyla 10 derece düşecek. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yurda kar da giriş yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminini duyurduktan sonra vatandaşlara da tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:23
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:07
10 Derece Birden Düşecek! Kar Geliyor!

Meteoroloji, Türkiye'nin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir" bilgilerine ver verildi.


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