Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

'Bizim Evin Halleri' dizisiyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel 69 yaşında vefat etti.



KALP KRİZİNE YENİK DÜŞTÜ



Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Nusret Çetinel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı. Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.