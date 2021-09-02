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Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 00:48
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 00:53
Nusret Çetinel hayatını kaybetti!

'Bizim Evin Halleri' dizisiyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel 69 yaşında vefat etti.

KALP KRİZİNE YENİK DÜŞTÜ

Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Nusret Çetinel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı. Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.


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