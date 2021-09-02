Depremin simgesi Ayda okula başladı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti.



4.5 yaşındaki Ayda ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı. Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu.



Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, sağlığına kavuşmuştu. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan ve depremin simgesi haline gelen Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de minik Ayda'yı yalnız bırakmamış, zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için psikolog görevlendirmişti.



EŞİM DE HEP BUGÜNÜN HAYALİNİ KURARDI



Depremin simgesi 4.5 yaşındaki Ayda Gezgin özel bir kolejde anaokuluna başladı. Uğur Gezgin, oğlu Atakan (9) ile birlikte aynı okula giden Ayda'nın eğitim hayatına başlamasından dolayı hem sevinç hem de burukluk yaşıyor. Acılı baba Uğur Gezgin SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.



Depremde yaşamını yitiren Fidan Gezgin'in en büyük hayallerinden birinin kızı Ayda'yı okula başlarken görmek olduğunu söyleyen Uğur Gezgin, 'Atakan ile Ayda bu sene aynı okula gidecekler. Çocuklarımı bu şekilde görmek beni de çok mutlu etti. Eşim hep bugünün hayalini kuruyordu. Ancak kısmet olmadı. Bu nedenle buruk bir sevinç yaşıyoruz. Eşim de bugün yanımızda olsun çok isterdim. Başka çocuklar okulun ilk gününde anne ve babalarıyla birlikte geldiler. Bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ayda okulu çok seviyor. Çok mutlu ve heyecanlı. Özellikle okulun ilk günü büyük heyecan duydu' diye konuştu.



HİÇ AĞLAMADI, OKULA KOŞA KOŞA GİTTİ



Ayda'nın okulu ilk günden çok sevdiğini söyleyen baba Uğur Gezgin, 'Ayda okullar açılmadan önce abisiyle sürekli konuşuyor ve hevesleniyordu. Abisine ve bana 'ben okula ne zaman başlayacağım' diye soruyordu.



Yeni arkadaşları olacağı için çok mutlu. İnşallah hem oğlum hem de kızım vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar. Tek temennim bu yönde. Ayda ve Atakan'ı hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek için elimden geleni yapacağım.



Annem ve babam da sağ olsunlar. Onların da büyük desteği oluyor. Son nefesime kadar hem Ayda'ya hem de Atakan'a hem annelik hem de babalık yapacağım' şeklinde konuştu.