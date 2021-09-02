Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüşmesinin ardında basın açıklaması yaptı.



Basın toplantısında hazır bulunan bir gazeteci, AB ile 2016'da yapılan mültecilere ilişkin anlaşmanın güncellenmesi konusuna değinerek, 'AB Komisyonu 3 milyar euro yeni bir teklifte bulundu. Türkiye bu teklifle ilgileniyor mu? Aynı zamanda Afgan halkının bu anlaşamya dahil edilip edilmeyeceğini sormak istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla anlaşma Suriye halkıyla ilgiliydi.' sorusunu yöneltti.



Çavuşoğlu'nun yanıtında şu başlıklar öne çıktı:



'Sizlerin de samimiyetine güvenerek çok samimi konuşmak istiyorum. 2016 yılında, 18 Mart'ta Avrupa Birliği ile ortak sorun olan göç konusunda bir mutabakata vardık. O günden bugüne bunu defalarca belki söylemişizdir ama bir kere daha burada vurgulamak istiyorum, Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Ve Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı, yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef AB kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi. Buna bürokrasi deyin, buna ülkeler arasındaki farklı tutumlar deyin ki bu tutumlar bugün eskisinden daha iyi değil. Sonuçta bu mutabakatın ortak deklarasyonu güncellemesi konusunda hemfikir kaldık.



Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mart 2019'da Brüksel'e yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanımız ve AB'nin 2 lider Charles Michel ve Ursula von der Leyen tarafından mutabakata bağlandı. Daha sonra biz bu konuda, yani göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi 1 ay içinde AB'ne ilettik. AB, aradan 1 yıl geçmesine rağmen, 1 yıl geçtiği halde bile bize dönüş sağlamadı. Hiçbir şekilde dönmedi.



AB o zaman şöyle düşünüyordu, nasıl olsa şimdi koronavirüs var, insanlar hareket edemez. Dolayısıyla acele etmeyelim anlayışı içinde oldular. Daha sonra ise biz ısrarla artık bunu güncellememiz gerektiğini hatırlatınca, en son zirvede AB tek taraflı bir karar aldı. Yani Türkiye'ye 3 milyar euro daha verelim gibi bir karar aldı. Bu sadece bir karar. Açıklamanın içinde geçtiği için söylüyorum.



Basit formüllerle ya da anlayışlarla bu işin üstesinden geliriz, biz para veririz bu iş çözülür anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım. Gerçekçi çözümler üretmememiz lazım. Şu anda Afganistan'da yaşayan Afganlara ve komşu ülkelerdeki Afganlara yapacağımız yardımlar dahil, biz düşüncemizi AB'ye ilettiğimiz halde kapsamlı bir şekilde güncellenmesi konusunda olumlu bir adım göremedik maalesef.'