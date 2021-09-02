Aşılama 95 milyon dozu geçti!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığı son aşılama sayısını paylaştı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.
İŞTE SON KORONA TABLOSU!
1 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
İşte son 24 saatin günlük korona son durum tablosu verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 23 bin 946
VEFAT SAYISI: 290
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 164