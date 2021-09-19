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PKK'dan CHP'li Yavaş'a Ödül!

PKK'dan CHP'li Yavaş'a Ödül!

Zihni Çakır CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verilen Dünya Belediye Başkanı Ödülü'nde özel jüride PKK'lı Leyla Mustafa'nın da olduğunu açıkladı. Çakır, Leyla Mustafa'nın Türkiye'de bölücü ayrılıkcı harekete destek veren bir isim olduğunu söyledi.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 18:01
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 18:35
PKK'dan CHP'li Yavaş'a Ödül!

Zihni Çakır canlı yayında yaptığı açıklamada CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verilen ödülün özel jürisindeki isimlerin kimler olduğunu açıkladı. Çakır, özel jüride bulunan PKK destekçisi Leyla Mustafa'nın kim olduğunu açıkladı.
Çakır konuşmasında, 'jüride Leyla Mustafa var. Bu Türkiye'deki PKK'lıların ve PKK'nın yakından tanıdığı ve sevdiği birisi. Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde yaptığı konuşmalarla Türkiye'deki bölücü ayrılıkçı kürt hareketine destek veren bir isim' dedi.

Aralarında Eşcinler Evliliği Sahiplenenler Var
Çakır, ödül alan diğer isimlerin de LGBT, transa özendirici ve eşcinsel evliliği sahiplenen kişiler olduğunu söyledi. 

Ödülü Alacağını Önceden Biliyordu
Çakır, Yavaş'ın ödülü önceden alacağını nereden bildiğini de canlı yayında açıkladı.  Çakır, 'Yavaş sosyal medya üzerinden algı yürüterek yönetmeye çalışıyor. Yönetemeyince de yine algı ile perdelemeye çalışıyor. İnternet üzerinden yorum sayısına göre verildiği söylenen bir ödül. Ortada bir jüri falan yok.  Jürinin olmadığı yerde de Mansur Yavaş ile aynı kategoride ödül alan Rakka'daki PKK'lı belediye başkanına da jüri özel ödülü verildiği ilan edilliyor' dedi.


Mansur Yavaş


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