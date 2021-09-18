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TEKNOFEST'e özel uçacaklar: Heyecanla bekleniyor

TEKNOFEST'e özel uçacaklar: Heyecanla bekleniyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te bu yıl da yerini alıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin sergileneceği TEKNOFEST’te aynı zamanda HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

Ekleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:35
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:35
TEKNOFEST'e özel uçacaklar: Heyecanla bekleniyor

Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan TUSAŞ, yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyer ile ilgili soruları birebir cevaplayacak. TUSAŞ bunlara ek olarak, genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan HÜRKUŞ, bu kez de geçtiğimiz aylarda ilk kez tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ile katılımcıların nefeslerini kesecek.

GÖKBEY VE AKSUNGUR'DAN UÇUŞ GÖSTERİSİ

TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST' e özel uçuş gösterisi sergileyecek. Teknofest kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkânı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinklikler de yer alacak. Her yıl büyük heyecanla geçen Helikopter Tasarım Yarışması'nın finalistleri de TEKNOFEST'te cevap bulacak.

KOTİL: GENÇLERE MÜHENDİS OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM

TEKNOFEST hakkında görüşlerini belirten TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel gelişmelerinden biri olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalli TEKNOFEST için bu yıl da birbirinden değerli etkinlikler hazırladık. İlkokuldan başlayan teknoloji ve bilim merakının vücut bulduğu festivale katılan çocuklarımızla buluşacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu vesile ile gençlere olan çağrımı yineliyorum ve onlara mühendis olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii onların omuzlarında yükselecek. TUSAŞ olarak bu ekosistemin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.


Savunma sanayinde ilkleri gerçekleştiren TUSAŞ'ın geliştirdiği TUSAS APP uygulaması üzerinden, TEKNOFEST katılımcıları için sanal hangar turlarının yanı sıra ürünleri sanal ortamda yakından inceleme fırsatı sunulacak.


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