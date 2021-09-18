Fransa’da korkunç cinayet! Türk genç böyle bulundu…





Fransa'da işlenen vahşi bir cinayet, ülke gündemine bomba gibi düştü. Ülkenin batısında bulunan Rennes kentinde yaşadığı belirlenen Muhyettin Aydın isimli 29 yaşındaki bir Türk, geçtiğimiz haftalarda sırra kadem bastı.



Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları, Aydın için kayıp ihbarında bulundu. Polisin Aydın'ı arama çabaları sonuç vermezken, ortaya çıkan gerçek gencin yakınlarını şoke etti.



BETON BLOKLA GÖLE ATILDI



Rennes kenti yakınlarında bulunan Apigne Gölü'nde su yüzeyinde bulunan bir cesedin Aydın'a ait olduğu belirlendi. Çevrede yürüyüşe çıkanlar tarafından bulunan cesedin en az 100 kez bıçaklandığı anlaşıldı. Bıçak darbeleriyle paramparça edilen bedenin, daha sonra ellerinin arkasından beton bir bloka bağlanarak göle atıldığı ortaya çıktı.



Tüyler ürperten vahşi cinayetinle ilgili soruşturma başlatan polis, Aydın'ın kaybolmadan önceki gece kahvede kağıt oynadığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre kahvede otururken 23.00 sularında kendisine gelen bir telefon sonucu çıktığı belirlendi. Otomobiline binerek uzaklaşan Aydın'dan bir daha haber alınamadı.



Polis yetkilileri, olaya ilişkin yaptığı araştırmada Aydın'ın aynı kentte yaşayan üç çocuklu bir Türk aileyle bağlantısı olduğunu tespit etti. Cesedin bulunmasından birkaç gün önce Türkiye'ye geldiği belirtilen aileden de haber alınmazken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.