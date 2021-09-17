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İngiltere'den flaş Türkiye kararı!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı!

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:50
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:59
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!

 İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Karar, 4 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kırmızı-Sarı-Yeşil listeden oluşan seyahat kısıtlama düzenlemesi yeni haliyle kırmızı ve yeşil liste olarak güncellendi.

TÜRKİYE YEŞİL LİSTEYE ALINDI
Daha önce Türkiye'yi kırmızı listede tutan İngiltere, bu kez kararında geri adım attı ve Türkiye'yi yeşil listeye aldı.

Türkiye'nin de içinde yer aldığı kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat ettikten sonra İngiltere'ye gidenler 10 gün boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerinde kalmak zorundaydı.

Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'yi ziyaret eden kişiler İngiltere'ye döndüklerinde ya da Türkiye'den direkt olarak İngiltere'ye gidenler karantinada kalmadan yaşamlarına devam edebilecek.

KIRMIZI LİSTE UYGULAMASI NEDİR?
Mevcut durumda, kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.


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