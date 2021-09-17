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İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' davası!

İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' davası!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayak tartışmalarına ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamalar yargıya taşınmıştı. Soruşturma tamamlandı, Başbuğ'un kamu görevlilerine hakaret suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 15:18
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 15:55
İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' davası!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, Başbuğ'un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İlker Başbuğ,, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında,, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye değinmiş, tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Başbuğ, '2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı' diye sorduktan sonra teklifin FETÖ'nün direktifi ile hazırlandığını ileri sürmüştü.

'Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır' ifadelerini kullanan Başbuğ'a tepki yağarken, aralarında AK Partili vekillerin de bulunduğu birçok kişi suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu sonrası 'siyasi ayak' soruşturması tamamlandı. Başbuğ'un sözlerinin eleştiri sınırı ve ifade özgürlüğünü aştığı belirlendi.


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