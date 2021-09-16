Yunanistan'ı Korkutan Türkiye Raporu! 'Ciddi Bir Sorun' Olarak Duyurdular!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri güç dengesini analiz eden Yunan araştırma merkezi yıllık raporunda Türkiye'nin yurt dışında bulundurduğu 40 bin askeri varlığını 'ciddi sorun' olarak nitelendirdi.



Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KKSM) yıllık raporundan Türkiye ile Yunanistan arasında askeri güç dengesi analiz edildi.



Ankara'nın belirleyici bir sayısal üstünlüğe sahip olduğu vurgulanan raporda Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde silahlandığı ve özellikle deniz ağını genişlettiği belirtildi.



Uçak gemileri, korvetler, fırkateynler, helikopterler, insansız araçlardaki sayısal artış Türkiye'ye jeopolitik avantaj sağladığı ifade edildi.



Fransa'dan Rafale tedarikinde bulunan Yunanistan'ın Türkiye ile arasında savaş uçağı açığını kapatamadığı vurgulandı.



Yerli ürünlerle Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğine işaret edilen raporda Türkiye'nin savunma sanayii alanında yükselen bir ihracatçı konuma geldiğinden söz edildi.



Raporda, Türkiye'nin Libya, Somali, Katar, Karabağ ve BM, NATO görevleri ile yurtdışında bulundurduğu 40 bin askeri varlığı "ciddi sorun" olarak nitelendirildi.



NATO'da (ABD dışında) ve Avrupa'da en fazla askere sahip ülkenin Türkiye olduğu belirtilirken Türkiye'yi 203.000 askerle Fransa, 184.000'le Almanya, 166.000'le İtalya, 149.000'le İngiltere ve ardından Yunanistan'ın izlediği ifade edildi.