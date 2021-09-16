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Leman Dergisi'ndeki skandal kapağa soruşturma: Mevlana'ya silah doğrultarak karikatürize edilmişti...

Leman Dergisi'ndeki skandal kapağa soruşturma: Mevlana'ya silah doğrultarak karikatürize edilmişti...

Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından aile üyelerinin açıklamalarını görmezden gelerek, katliamı 'ırkçı saldırı' olarak gösteren Leman Dergisi, kapağına Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinin yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:12
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:20
Leman Dergisi'ndeki skandal kapağa soruşturma: Mevlana'ya silah doğrultarak karikatürize edilmişti...

Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından aile üyelerinin açıklamalarını görmezden gelerek katliamı 'ırkçı saldırı' olarak provoke eden Leman Dergisi, kapağına Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize etti. Skandal kapağın ardından ülkenin çeşitli kesimlerinden 'ırkçı saldırı' propagandası yürütenlere yönelik tepkiler yükselmeye başladı.

MEVLANA'YA SİLAH DOĞRULTTU

Derginin kapağında yayınlanan karikatürde Mevlana'nın, 'Ne olursan ol yine gel...ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel' dediği, karşısındaki karikatürde ise elimde silah bulunan bir kişinin Mevlana'ya 'Seni de burada istemiyoruz' şeklinde karşılık verdiği görüldü. Derginin altına düşülen notta ise 'Konya'da daha önce 60 kişilik grubun 'Sizi burada istemiyoruz' diye saldırdığı kürt aile saldırganlar serbest bırakıldıktan sonra bu sefer de silahlı saldırıya uğradı. Ailenin 7 ferdide bu saldırıda katledildi' ifadeler paylaşıldı.



'VATANDAŞI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Yapılan saldırının ırkçı olmadığı yönündeki açıklamalara rağmen karikatür dergisinde yayınlanan kapak sonrası Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı derginin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye tarafından yapılan suç duyurusunda, karikatürde saldırının ırkçı olarak lanse edilip vatandaşı birbirine düşürmek amacıyla etnik köken üzerinden ideolojik değerlendirme yapıldığı anlatıldı.

'KARİKATÜRLE PROVOKASYON YAPTILAR'

Şikayet dilekçesinin devamında şu ifadelere yer verildi: 'Olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine yönelik bir bulgu söz konusu değilken karikatür içeriğinde Konya'nın ve vatandaşlarının zan altında kalacak bir karikatüre yer verilmiştir. Karikatürde hiç bir kamu yararı gözetilmeden ideolojik propaganda ve provokasyon yapılmıştır.' Belediye başkanlığo Konyalılara ve Mevlanaya karikatürle hakaret edildiği gerekçesiyle derginin yöneticilerinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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