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Halk yine Akşener'i tokatladı! Esnaf Akşener'i hayal kırıklığına uğrattı!

Halk yine Akşener'i tokatladı! Esnaf Akşener'i hayal kırıklığına uğrattı!

400 bin liralık esnaf, Akşener'i hayal kırıklığına uğrattı! "İş önemli değil, ittifak nasıl?"

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:27
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:38
Halk yine Akşener'i tokatladı! Esnaf Akşener'i hayal kırıklığına uğrattı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'İşler kötü' demesini beklediği esnaftan, beklediği cevabı alamadı. Dükkanını 400 bin liraya açtığını söyleyen esnaf Akşener'e, 'İş olur bir şekilde, o önemli değil' diyerek, Millet İttifakı'nın ne halde olduğunu sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Ardahan'da devam etti. Bir esnafın Millet İttifakı'nın son durumu sorduğu Akşener, 'İşler kötü' denmesini beklerken hayal kırıklığına uğradı.

Ardahan esnafıyla Akşener arasında şu diyaloglar yaşandı:

Esnaf: Burası 400 milyara (bin) mal oldu bana. Ben devletten bir kuruş herhangi bir şey almadım. Ben anlamıyorum ki KOSGEB'i, kim alıyor? KOSGEB'i söyler misiniz kim alıyor? Başkanım işi boşver. Zaten siz bizden daha iyi biliyorsunuz bütün esnafın halini. Millet ittifakı ne oluyor, siz onu söyleyin.

Akşener: İyi gidiyor.

Esnaf: İyi gidiyor değil mi? Problem yok değil mi?

Akşener: Hayır, tabii ki yok.

Esnaf: Tamam. Biz her gün takip ediyoruz da uzun zamandır. Öyle bir şey olmayacak değil mi?

Akşener: Yok, yok.

Esnaf: İçim rahat etti. İş olur bir şekilde o önemli değil.

Akşener: Yok yok.

Esnaf: Bizim geleceğimiz önemli, çocuklarımız önemli.

Akşener: Yok, yok. Bak şöyle. Neden yanılıyor biliyor musunuz herkes? Şimdi Cumhur İttifakı'nın iki büyük, yani resmi iki ortak var. Biri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi bir de Büyük Birlik var. Vatan Partisi yandan. Dört siyasi partinin birbiriyle olan ilişkisi tek bilek, et, tırnak. Tek yürek vaziyetinde. Dolayısıyla daha duygusal bir ittifak. Bizimki daha rasyonel, daha gerçekçi bir ittifak. Sizlerin problemlerine daha iyi elbette farklı çözümlerimiz olacak. Yani kurumsal yapılarımızı biz muhafaza ediyoruz. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. ‘Ben senin için ölürüm' demiyoruz birbirimize ama biz sizin taleplerine, yani seçmenin taleplerine uygun tavır koyuyoruz.

Meral Akşener


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