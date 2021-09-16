Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca nereli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Otobiyografisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hayat hikayesi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kovid-19’la mücadele sürecinde sağlık hizmetlerinin sorunsuz ilerlemesini sağlayan Fahrettin Koca 2 Ocak 1965 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretim eğitimini Konya’da aldıktan sonra lise yıllarını Bursa’da geçiren Koca, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında merak edilenler…











Fahrettin Koca Kimdir?



Fahrettin Koca Kaç Yaşında?



Fahrettin Koca Nereli?



Sağlık bakanı olarak atanması



Özel yaşamı



1965 Yılında Konya’da dünyaya gelen Fahrettin Koca, ilk ve orta eğitimini Konya’da almış ardından lise eğitimini ise Bursa’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi TIP Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olarak uzmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Fahrettin Koca, çeşitli sağlık kurumlarında çalışarak hekimlik ve medikal direktörlük gerçekleştirmiştir. Sağlık alanında verdiği hizmetten sonra sağlıkta dönüşüm politikalarına katılım gerçekleştiren Fahrettin Koca, başkanlığını yaptığı Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulmuş olan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin heyet başkanlığını gerçekleştirmiştir. Evli ve dört çocuk babası Fahrettin Koca’nın Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği Türk Pediatri Kurumu, , İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda üyeliği bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi başkanlığını gerçekleştirmektedir. Peki,1965 yılında Konya’da dünyaya gelen Fahrettin Koca hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi de ‘’ sorusudur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 56 yaşındadır.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konyalıdır.2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile alınan kararlar sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanı olarak atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana bakanlık görevini yerine getirmektedir.Hale Koca ile evli olan Fahrettin Koca, dört çocuk babasıdır.ve daha fazlası Fahrettin Koca hakkında elde edilen bilgilere göre bu şekilde açıklanmıştır.