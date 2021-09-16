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Başkan Erdoğan bir otelin açılışını yaptı!

Başkan Erdoğan bir otelin açılışını yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını gerçekleştirdi.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 23:05
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 23:06
Başkan Erdoğan bir otelin açılışını yaptı!

Başkan Erdoğan, Kırşehir'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Mersin'e geldi.

Burada, yapımı tamamlanan BN Hotel'in açılışını yapan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de eşlik etti.

SULTANAHMET CAMİİ TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş el işi sim sırma işlemeciliğiyle yapılan Sultanahmet Camii tablosu hediye edildi.


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