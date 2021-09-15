Üsküdar’da İSKİ çalışması esnafı isyan ettirdi!

İstanbul Üsküdar Selmani Pak Caddesi üzerinde yaklaşık 2 yıl önce İSKİ tarafından başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.



Çalışmalar nedeniyle tek şeride düşürülen çift şeritli yollar, cadde üzerinde özellikle iş çıkış saatlerinde yoğun trafiğe neden oldu.



Çevre sakinleri ise yolun daraltılması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirtirken çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia ederek bir an önce sona ermesini istedi.



'CADDEDEKİ VATANDAŞ SAYISI AZALIYOR'



Mağdur olduklarını belirten çevre esnafından Selim Öbrü, “Bu kazı çalışması yaklaşık 2 senedir devam ediyor. Bitmeyen çalışma trafiğe bazen de motor kazalarına neden oluyor. İnsanlar araçlarını park edecek yer dahi bulamıyor. Motosiklet sürücüleri kaldırımı park yeri olarak kullanmak zorunda kalıyor. Çalışmalar esnasında yükselen tozlar nedeniyle caddedeki vatandaş sayısı da azalıyor.







'BAZEN HİÇ GELMİYORLAR'



İşçiler sabah 10.00'da işe başlıyor, 3 gibi bırakıyorlar. Bazen hiç gelmiyorlar. Dükkanımın önünde de daha önceden çalışma yapılmıştı. 1 ayda biter dedikleri yeri 5 ayda zor bitirdiler.” diye konuştu.









'HEM HALK HEM ESNAF OLARAK ETKİLENDİK'



Çalışmalar nedeniyle işlerin de düştüğünü belirten esnaf Hamit Arslan, “Bizi 2 yıldır mağdur ediyorlar. Çalışmalar sırasında çok fazla toz duman oluyor. Müşteriler aracını bırakarak içeri gelmek istemiyor. Yollar tek şeride düştü. Bu çevrenin halkı bu olay yüzünden mağdur oldu. Hem halk hem çevre esnafı olarak etkilendik. Çok da söylenecek bir şey yok aslında. İnsanlar burasının halini görüyor.” diye konuştu.







Öte yandan çalışmalara devam edilen kazı alanı havadan görüntülendi.