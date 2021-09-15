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Muharrem İnce'den olay cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması: Kılıçdaroğlu ve Akşener...

Muharrem İnce'den olay cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması: Kılıçdaroğlu ve Akşener...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:50
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:54
Muharrem İnce'den olay cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması: Kılıçdaroğlu ve Akşener...

Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile yollarını ayırıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Kılıçdaroğlu da Akşener de aday olmalı'
Birbirlerinden korktukları için açıklça 'adayım' diyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener için Muharrem İnce 'Bence Sayın Kılıçdaroğlu da Akşener de aday olmalıdır, HDP de aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa, katılım o kadar yüksek olur. Buna rağmen Erdoğan, birinci turda 50+1'i alıyorsa zaten yapılacak bir şey yok' dedi.

İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

'Tek aday önerisi, matematik bilmeyenlerin işidir. Bu doğru değil. 2014 seçimlerinde katılım yüzde 74'tü. Tek aday vardı. 14 partinin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'ydu. Tam da Erdoğan'ın istediği gibiydi. 2018'de beş aday vardı, katılım yüzde 84'tü. 10 puan fazla. Bence Sayın Kılıçdaroğlu da Akşener de aday olmalıdır, HDP de aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa, katılım o kadar yüksek olur. Buna rağmen Erdoğan, birinci turda 50+1'i alıyorsa zaten yapılacak bir şey yok. Ama bu adaylar topluma söz vermelidir. İkinci tura kalırsak kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermelidir. Öyle yapılabilir. Ama çatı adayla gidilmesi katılımı düşürecektir.”


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