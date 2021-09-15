Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ermenistan'a 'ateşkes' uyarısı!

Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince gerçekleştirilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü', Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla yapıldı.



Bakanlar Akar ve Hasanov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine katılmak üzere 3. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.



Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Hasanov'a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde tatbikat ve 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.



Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.



Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, 'Bizim herhangi bir şekilde, birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde, ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası ortamda artık bir özne haline geldiğini dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Akar, 'Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım.' dedi.



Tatbikatların önemine değinen Akar, 'Bu başarılı tatbikatlar, aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Akar, 'Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz.' ifadesini kullandı.



Akar, 30 yıldır işgal altında kalan öz topraklarını 'Tek Vatan Harekatı' ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ederek, 'Başarılı harekatın ardından kurulan ortak merkezde, TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.' şeklinde konuştu.



-'HAMINIZ SALAMAT VE YAHŞI GALIN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan 'Şuşa Beyannamesi'ni, 2 ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi.



Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu anlatan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız, barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır.'



Tatbikata katılan personeli tebrik eden Akar, sözlerini 'Hamınız salamat ve yahşı galın' ifadesiyle tamamladı.



AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV



Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da tatbika katılan personeli tebrik etti.



Son dönemde artan tatbikatlar sayesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük tecrübe kazandığını, 2 ülke silahlı kuvvetleri arasındaki tatbikatların devam edeceğini belirten Hasanov, 'Devlet Başkanlarımızın arasındaki samimi ilişkiler, ülkeler arası ilişkilere ve karşılıklı güvenin oluşmasına olumlu etki gösteriyor.' dedi.



Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekat sırasında daima Türkiye'nin desteğini gördüğünü anımsatan Hasanov, şunları kaydetti:



'Savaş zamanı Türkiye Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve diğer yüksek vazifeli isimler defalarla Azerbaycan'a siyasi, manevi ve diplomatik destek göstermiştir. Onların beyanatları, Azerbaycan'ın tek olmadığını ve Türkiye'nin daima Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye gibi bir kardeşimizin yanımızda olması bize güç veriyor. Azerbaycan halkı, Türkiye'nin desteğini çok değerli görmektedir. Türkiye tarafından gösterilen desteğe derin teşekkürümü bildirmek istiyorum.'



Gösterilen samimi ilgi ve ev sahipliğinden dolayı Akar'a teşekkür eden Hasanov, sözlerinin sonunda 'Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği' ifadesini kullandı.



TATBİKAT İÇİN ÖZEL ARMA



Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingin ardından bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki komutanlar, tatbikata katılan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bu sırada, Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in tatbikat için özel hazırlanan arma ve şapkaları takmaları dikkati çekti. Tatbikat için hazırlanan özel armada, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını simgeleyen 2 şahin ile 'tek millet iki devlet' ifadesi yer aldı.



TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nda, 8 muharip uçak, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile hava savunma sistemleri ile çok sayıda personel görev aldı. Tatbikatla Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri arasında elektronik harp konusunda karşılıklı tecrübe alışverişi yapıldı, karma hava harekatı konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.



SOLOTÜRK PİLOTUNA TELSİZDEN TEBRİK



Hatıra fotoğrafı sonrasında Akar ve Hasanov ile beraberindeki komutanlar, uçuş kulesine geçti.



Buradan tatbikat kapsamında uçakların başarıyla gerçekleştirdiği meydan taarruzu ve pasaj geçişlerini takip eden Akar ve Hasanov, daha sonra SOLOTÜRK gösterisini izledi.

