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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün toplanıyor. Saat 18.00'de başlayacak toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:21
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:23
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 4 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 955 bin 954 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı sayısı 23.10 itibarıyla 103 milyon 66 bin 533'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 276 olduğuna dikkati çekerek, "Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerini kullandı.



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