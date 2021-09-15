Ekrem İmamoğlu Kimdir? Ekrem İmamoğlu’nun Biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pek çok kişinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Uzun dönem Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmasının ardından 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında? İşte Ekrem İmamoğlu'nun hayat hikayesi…









EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?



EKREM İMAMOĞLU KAÇ YAŞINDA?



EKREM İMAMOĞLU NERELİ?



Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Tarihi



Ekrem İmamoğlu'nun Aldığı Ödüller



EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ



Ekrem İmamoğlu Evli midir?



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde eğitim almasının ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetim Bilimi dalında Yüksek Lisans eğitimi görmüştür. İstanbul üniversitesinde iki ayrı bölümde okuyan Ekrem İmamoğlu, 1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri gerçekleştiren aile şirketinde kariyer hayatına başlamıştır. Şirkette yönetim kurulu başkanlığı gerçekleştirmesinin yanı sıra amatör futbolla da ilgilenmiştir. Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik gerçekleştiren İmamoğlu, 2009 yılında ise CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nı yapmıştır.30 Mart 2014 Yerel seçimleri sırasında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak yer almıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı4 Haziran 1970 tarihinde dünyaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu 51 yaşındadır.Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970 tarihinde ticaretle ilgilenen Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun çocuğu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Cevizli köyünde dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu, dört yaşındayken Yıldızlı köyüne taşınmıştır.2014 yılından bu yana 3 yerel seçime katılan Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığına aday olmuştur.30 Mart 2014 Yerel seçim Beylikdüzü %50,8 39,7 Kazandı31 Mart 2019 İstanbul Büyükşehir %48,80 48,55 Kazandı23 Haziran 2019 Ara yerel seçim %54,21 44,99 KazandıEkrem İmamoğlu, 2020 Reeds Ödülleri töreninde toplam 5 ödülün sahibi olmuştur. 2020 Reeds Awards'taEn İyi Uluslararası Reklam Kampanyası (tüm kategorilerde)En İyi Uluslararası Online Reklam Kampanyası (tüm kategorilerde)En İyi Avrupalı Online Video Reklam Kampanyası (tüm kategorilerde)En İyi Avrupalı TV Reklam Kampanyası (“Bisiklet” filmi ile)En İyi Avrupalı Online Video (“İstanbul Senin” filmi ile)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim aldığı sırada Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'ndeki arkadaşlarının da etkisiyle siyasi hayata adım atan Ekrem İmamoğlu, 1990 yıllarının başında Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev almıştır.Atatürkçü düşünce yapısına sahip olması sebebiyle CHP'ye yakın hisseden Ekrem İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmuştur. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı olmuştur. Uzun yıllar belediye başkanlığı gerçekleştirmesinin ardından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Peki,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1995 yılında Dilek İmamoğlu ile dünya evine girmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler bu şekilde cevaplandırılmıştır.