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CHP'li Özkoç'un yurtlar üzerinden algı çalışmasına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Eksik ve kötü niyetli

CHP'li Özkoç'un yurtlar üzerinden algı çalışmasına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Eksik ve kötü niyetli

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partilerinin yönetimindeki İBB'ye ait bir yurt odası ile devlet yurtlarını kıyasladı. Özkoç'un algı çalışmasına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanındaki devlet yurtlarının fotoğrafları ile yanıt verdi. Özkoç'u 'kötü niyetli' olarak niteleyen Bakan, "Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?" diye sordu.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:03
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:04
CHP'li Özkoç'un yurtlar üzerinden algı çalışmasına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Eksik ve kötü niyetli

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurt odalarını hedef aldı.

Devlet yurtlarını, partilerinin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtları ile kıyaslayan Özkoç'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yanıt verdi.
Özkoç'un algı çalışmasına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Eksik ve kötü niyetli

Özkoç'un paylaşımını 'eksik ve kötü niyetli' olarak niteleyen Bakan Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanındaki devlet yurtlarından fotoğraflar paylaştı.

Bakan paylaşımında, "Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden,ülkemizin dört bir yanındaki “GSB Yurtlarımızın” fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.




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