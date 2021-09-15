Başkan Erdoğan'dan 'Bakü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.