Başkan Erdoğan 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde konuştu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum. Özgür ve sorumlu milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum.



"ÜLKEMİZİN KARA KAPLI DEFTERİNE MİMLENEREK İŞLENMİŞTİR"



27 Mayıs Yassı Ada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde darbecilerin yanında saf tutanlar da ülkemizin kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Ülkesi, halkı ve mesleğinin itibarı için özgürlüğü ve canı dahil mücadele eden gazetecileri bu millet asla unutmadı, unutmayacak.



"YÖNLENDİREBİLECEKLERİ BİR TÜRKİYE OLMADIĞINI GÖRDÜLER"



Topraklarımıza sahip olamayanlar ruhumuzu işgal etmek, bizi biz yapan her şeyi elimizden almak için dışarıdan ve içeriden nice yollara başvurdular. Türkiye'nin sanayi devrimini kaçırmasını, bilgi ve teknoloji devriminde geride kalmasını sağlayanlar bizi ekonomik düzenden dışlamak için uğraşıyor. Artık siyasetini ekonomisini, dış politikasını diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Türkiye olmadığını gördüler.





"RİYAKARLIK KOKAN TAVIRLARI ARTIK İŞE YARAMIYOR"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş gibi önemi ve anlamı ileride çok daha iyi anlaşılacak olan tarihi bir yönetim reformunu hayata geçirdik. Demokrasinin hukuk devletinin özgürlüklerin kurallarını kendi çıkarlarına göre eğip bükenlerin, riyakarlık kokan tavırları artık işe yaramıyor.



"KENDİLERİNİ GELİŞMİŞ OLARAK NİTELENDİRENLERİN ZAYIF OLDUĞU ANLAŞILDI"



Göçten iklim değişikliğine terörden salgın krizine kadar her yeni sınava da kendilerini gelişmiş olarak nitelendirenlerin ne kadar zayıf oldukları anlaşıldı. Verdiğimiz başarılı imtihanla hesaplar yeniden yapılmaya başladı. Güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli durağı 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktadır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar.



"2023, TÜRKİYE'NİN YENİDEN ŞAHLANIŞININ SEMBOLÜDÜR"



Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel ne de parti meselesidir. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. 2071 özellikle Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğu gerçeğini bir kez daha ilan edeceğimiz bir yıl olacak. 2053 sahip olduğumuz mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmanın iradesidir.



"2023'TE İNŞALLAH NÜKLEER SANTRALİN ÜLKEMİZE KAZANDIRILDIĞINI GÖRECEĞİZ"



Hep birlikte kazanımlarımıza sahip çıkacağımız, potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz siyasi ve sosyal düzenden taviz vermemeliyiz. 2023'te inşallah nükleer santralin ülkemize kazandırıldığını göreceğiz. Medya kuruluşlarımıza ve medya mensuplarımıza çok önemli görevler düşüyor.