Ankara Valiliği'nden 'yağış' uyarısı!

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yapılan açıklamada paylaşımda sağanak yağış uyarısında bulundu.



Açıklamada 'Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, ilimizin güney çevrelerinde (Şereflikoçhisar, Evren) kuvvetli olması beklenmektedir.







Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadeleri kullanıldı.

