AB'den flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, Komisyonun icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.



"Birliğin durumuna baktığımda yaptığımız her şeyde güçlü bir ruh görüyorum." diyen von der Leyen, yüzyılın en büyük sağlık sorununa karşı verilen mücadelenin, bunların başında geldiğini söyledi.



Von der Leyen, "Birlikte ilerlemeyi seçtik ki; Avrupa'nın her bölümü hayat kurtaran aşılara erişebildi." dedi.



On yıllardır görülen en büyük küresel ekonomik krizle mücadelede de birlikte çalışıldığını belirten von der Leyen, "Bence bununla gurur duyabiliriz." ifadesini kullandı.



Von der Leyen, gelecek sene de özellikle devam eden salgın tehdidi nedeniyle "sınavdan geçileceğini" dile getirerek "Biliyorum ki; Avrupa sınavı geçecek." değerlendirmesini yaptı.



Von der Leyen, dış politika konularına geldiğinde, Batı Balkanlar'ın geleceğine yapılacak yatırımların AB'nin geleceğine yapılmış yardım sayılacağını söyledi.



AB'nin komşularıyla da ilişkileri geliştirmek istediklerini aktaran von der Leyen, Akdeniz'in yeni gündemini uygulamayı amaçladıklarını söyledi.



Von der Leyen, "Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Komisyon Başkanı, konuşmasının Afganistan ile ilgili bölümünde büyük bir açlığın önlenmesi amacıyla bu ülkeye ek insani yardım sözü verdi.



"Afganistan'a insani yardımlarımızı 100 milyon avro artıracağız." diyen von der Leyen, Afgan halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.



Von der Leyen, "ortak dava" için canını veren askerler, diplomatlar ve yardım çalışanlarını unutmayacaklarını, ayrıca özellikle kadın yargıçlar, gazeteciler gibi demokrasi için çalışan kişilerin güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmaya devam edeceklerini aktardı.