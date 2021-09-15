14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! 14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı

14 Eylül Salı günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. 14 Eylül Salı reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı gibi dizi ve yarışma programları reyting yarışında reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 14 Eylül Salı reyting sonuçları nasıl? İşte 14 Eylül Pazar reyting sonuçları….
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 14 Eylül Salı akşamı; Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 14 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 14 Eylül reyting sonuçları…