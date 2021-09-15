14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! 14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 14 Eylül Salı akşamı; Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 14 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 14 Eylül reyting sonuçları…





14 EYLÜL TOTAL REYTİNG SIRALAMASINDA İLK 10



TOTAL İLK 10 PROGRAM1 HOLLANDA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV3 ESRA EROL'DA ATV4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX5 MASTERCHEF TURKIYE TV86 BAHT OYUNU KANAL D7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV9 SHOW ANA HABER SHOW TV10 HAVA DURUMU KANAL Dİşte seyirci tarafından merakla beklenen