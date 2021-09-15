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14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! 14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı

14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! 14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı

14 Eylül Salı günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. 14 Eylül Salı reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı gibi dizi ve yarışma programları reyting yarışında reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 14 Eylül Salı reyting sonuçları nasıl? İşte 14 Eylül Pazar reyting sonuçları….

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:35
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:40
14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! 14 Eylül Salı Reyting Sonuçları Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 14 Eylül Salı akşamı; Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 14 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 14 Eylül reyting sonuçları

14 EYLÜL TOTAL REYTİNG SIRALAMASINDA İLK 10


TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 HOLLANDA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 BAHT OYUNU KANAL D

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D



İşte seyirci tarafından merakla beklenen 14 Eylül Salı günü reyting sonuçları

14 Eylül Salı Reyting Sonuçları


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