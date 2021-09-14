Milli Eğitim olaya el koydu!

Yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler okullarına kavuştu.



Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu öğrencileri ise eğitimin yeniden başladığı bu günlerde ağır sözlerle karşı karşıya geldi.



Okulun müdür yardımcısı kadın öğretmen, öğrencilerin okul önünde toplandığı sırada yaptığı konuşmada tehditler yağdırdı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Öğretmenin öğrencileri azarladığı ve tehdit ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı ve gündeme oturdu.



Söz konusu görüntüler üzerinden harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit eden F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlattı.







Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.



'AĞZINIZI YÜZÜNÜZÜ DAĞITIRIM'



Öğretmenin, 'Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın.' sözleri ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.





